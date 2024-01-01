Супергероини

Удивительное и необычное сочетание - супергерои и женщины.

Может быть потому, что мы привыкли считать супергероями тех, кто обладает могучими силами - физическими и ментальными. Ведь не бывает же слабых супергероев, верно?

Тогда как с женщинами все иначе - до сих пор обычно считается, что женщины прекрасные, но нежные и хрупкие создания, хотя история нам не раз доказывала, что многие женщины ничуть не уступают мужчинам в подвигах и героизме. Но все же от стереотипов бывает тяжело избавиться.

И может быть наша особенная энциклопедия как раз будет отличной возможностью по новому взглянуть на женщин, ведь мы расскажем о самых прекрасных, самых сильных, самых удивительных женщинах, которые появлялись на страницах комиксах о супергероях.

Надеемся наш проект о супергероинях вам понравится и вы будете у нас частым гостем, а также расскажете о нашем сайте друзьям и знакомым!